В Финляндии выяснили, как российский танкер мог повредить подводный кабель

Уголовная полиция Финляндии выяснила, что на дне моря в районе Финского залива был обнаружен след от волочения якоря, длиной в несколько десятков километров.

Об этом сообщает Yle.

"След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен", – проинформировали в полиции.

Инспектор полиции Сами Пайла рассказал: "Следует заканчивающийся там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров".

Он предположил, что этот след оставил якорь задержанного российского судна Eagle S.

"Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что мы имеем предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след", – заявил Пайла. .

Он добавил, что расследование пока прервалось из-за плохих погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что известно о танкере, который оборвал кабель в Балтийском море.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России.

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