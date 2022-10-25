В Финляндии зафиксировали новые взрывы вблизи "Северных потоков"

В территориальных водах России в Финском заливе произошло по меньшей мере четыре подводных взрыва примерно в 40 километрах от Выборга, где начинается ветка "Северного потока-1".

Автоматическая система измерений Института сейсмологии Хельсинского университета 20 и 21 октября зафиксировала подводные взрывы рядом с российскими городами Приморском и Выборгом.

Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Специалисты, обработав автоматически зафиксированную информацию о сейсмических событиях, пришли к выводу, что это взрывы или обвалы.

"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", – пояснил сейсмолог Яри Кортстрем.

Причины взрывов пока неизвестны. По словам специалистов, иногда они происходят из-за углубления дна судоходного канала. Иногда их фиксируют во время военных учений, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Финские измерительные станции также зафиксировали взрывы в конце сентября, когда произошло повреждение "Северных потоков", которым транспортировался газ из России в Европу.

Напомним, датские официальные лица подтвердили, что газопроводы "Северный поток" 1 и 2 в Балтийском море у Дании получили "большие повреждения", причиной чего стали "мощные взрывы".

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