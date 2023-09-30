В Финляндии заключают тайные договоры с собственниками земли у границы с РФ — СМИ

Впервые их заключили еще 6 лет назад

В Финляндии Силы обороны в последние полтора года заключают договоры с владельцами земель, живущих у границы с Россией. Согласно им, владелец земли разрешает военным строить оборонительные укрепления на его землях в случае необходимости.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По данным журналистов, договоры тайны. Впервые они были заключены еще 6 лет назад. Однако огласку они приобрели с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"В мае 2022 года издание Koti-Lappi написало, что Силы обороны Финляндии разослали землевладельцам в Восточной Лапландии ориентировочно 100 писем с предложением заключить договор о землепользовании", – говорится в сообщении.

В частности, эти документы дают возможность финским войскам 14 дней в году на землях землевладельца еще до, например, введения чрезвычайного положения.

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