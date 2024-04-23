В Финляндии закроют музей Ленина, работавший с 1946 года: "Больше не соответствует времени"

В финском городе Тампере закрывается Музей Ленина. Соответствующее решение приняло руководство самого музея.

Об этом сообщает Yle.

Этот музей, основанный обществом "Финляндия-СССР", проработал в Тампере 78 лет. В ней успели побывать все ключевые советские лидеры. После распада СССР музей Ленина превратился в культовый объект, вызывая ностальгию у посетителей, являясь некоторое время единственным музеем Ленина в мире, пишет издание. В 2016 году музей полностью обновили. Сохранилось только название, экспозиция же сменила фокус и сосредоточилась на критических моментах истории Советского Союза.

"История не закончилась после распада СССР, и мы не хотим оставаться заложниками прошлого. Жестокость авторитаризма вернулась в Россию, но вряд ли это связано с умершим более ста лет назад Лениным. Прежнее название больше не соответствует содержанию нашей экспозиции, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недоразумение", – сказал директор музея Калле Каллио.

После 3 ноября экспозицию в музее Ленина демонтируют. В феврале 2025 г. на его месте откроется новый музей восточных отношений Nootti. Согласно пресс-релизу, Nootti будет лучше отвечать потребностям посетителей музея, он станет современным музеем политической истории, посвященный отношениям финнов и россиян, Советскому Союзу и современности. Музей будет рассматривать общую историю стран со времен революции в России и обретение Финляндией независимости вплоть до эпохи НАТО.

Напомним, с 15 апреля Финляндия ввела ограничения на морской границе с Россией. Для прогулочных судов приостановлено движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Также на неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

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