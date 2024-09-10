В Финляндии заявили, что активно готовятся обороняться от России

Финляндия наращивает этот военный потенциал и активно сотрудничает с партнерами, но не считает, что ее действия представляют угрозу для любой страны.

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Об этом на церемонии открытия курсов по обороне страны заявил командующий Сил обороны Финляндии Янне Яаккола, передает Yle.

Он отметил, что Финляндия дает прозрачное послание о необходимости усилить свою безопасность.

"Мы беспокоимся о безопасности. На этом нельзя экономить", — сказал Яаккола.

Кроме того, он отметил, что усиление обороноспособности и сотрудничество с партнерами не представляют угрозы любой стране.

"Мы готовимся защищать нашу страну по-прежнему", — подчеркнул Яаккола.

Командующий Сил обороны Финляндии заявил, что для финнов стало шоком полномасштабное вторжение России в Украину, состоявшееся в феврале 2022 года.

"Финов не пришлось будить. Мы присоединились к НАТО в самый подходящий момент", — добавил он.

Яаккола заявил, что у РФ сейчас мало или совсем нет сдерживающих факторов для использования своих вооруженных сил. Также он заявил, что нельзя исключать, что война может расшириться на территории Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия систематически глушит сигнал GPS в Финляндии.

Кроме того, мы ранее информировали, что корабль РФ вошел в территориальные воды Финляндии, экипаж проигнорировал сигналы пограничников.

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