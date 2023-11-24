В Финляндии заявили, что могут открыть границу с РФ раньше, чем планировали

В настоящее время закрыты семь переходов.

Власти Финляндии решения приняли решение закрыть семь из восьми пограничных переходов с Россией, оставив лишь самый северный — Рай-Йоосеппи. Впрочем, пункты пропуска могут открыть к Рождеству.

Об этом пишет финское издание Yle.

Отмечается, что Хельсинки смогут открыть границу с Россией ранее запланированного срока, которым было 18 февраля 2024-го.

"Принятое в среду (23 ноября – Ред.) решение правительства о закрытии почти всех пограничных переходов на восточной границе отменило предыдущее решение, согласно которому пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты до 18 февраля 2024 года", — сообщили финские. СМИ.

По словам главы финской пограничной охраны контр-адмирал Маркку Хассинен, было решено, что крайний срок около одного месяца будет правильным "учитывая жесткие ограничения".

К слову, под жесткими ограничениями подразумевает то, что закрыта почти вся восточная граница с РФ. Свои действия Финляндия мотивировала организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Напомним, Финляндия стянула войска к границе с РФ. Также известно, что пограничное агентство Европейского Союза Frontex направит в Финляндию офицеров и технику патрулирования админграницы.

Также в Финляндии у границы с РФ возводят временные ограждения от мигрантов. Временный барьер используется для подготовки к продолжительной ситуации в пункте Вартиус.

Читайте также: