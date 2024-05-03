В Финляндии заявили, что Россия может готовить гибридные атаки на страны НАТО

В Кремле могут планировать гибридные нападения на страны Европы.

Россия вряд ли решится на прямую атаку одной из стран НАТО, но, вероятно, будет продолжать гибридные атаки.

Такое мнение высказал новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яккола, пишет Reuters.

"Конечно, испытание Статьи 5 всегда возможно, но, если мы будем предпринимать правильные шаги и сохранять единство, такое нападение я считаю маловероятным", — заявил он.

Генерал отметил, что Россия сейчас полностью занята подготовкой к летнему наступлению в Украине, поэтому не стоит рассматривать возможность нападения на НАТО. Вместе с тем, в Кремле могут планировать гибридные нападения на страны Европы, используя операции влияния, препятствование работе GPS, раздувая миграционный кризис и влияние на выборы.

"Цель россиян — повлиять на как можно больше раскола в Европе, чтобы наши единство и сплоченность немного ослабли", — подчеркнул генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что НАТО проведет военные учения у границы с Россией.

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