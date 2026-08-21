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В Финляндии заявили о вторжении самолета РФ в их небо — первые детали
Пограничная служба Финляндии выясняет детали инцидента в западной части Финского залива, произошедшего на фоне предварительных нарушений границы российской авиацией.
В Министерстве обороны Финляндии заявили, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в заявлении.
Как отметило Минобороны, инцидент произошел в четверг, 20 августа, в западной части Финского залива.
«К каждому вероятному нарушению воздушного пространства относятся серьезно. Идет расследование», — подчеркнул Хяккянен.
Впрочем, в заявлении не указано, о каком именно типе самолета идет речь.
Пограничная служба расследует этот инцидент и предоставит больше деталей по мере продвижения расследования.
В конце мая Вооруженные силы Финляндии заявили, что российский военный самолет могло нарушить воздушное пространство страны, пытаясь избежать грозы в Финском заливе.
В начале июня расследование в Финляндии подтвердило факт нарушения финского воздушного пространства российским военным транспортным самолетом.
Напомним, Финляндия продолжает развивать одну из крупнейших в мире систем гражданской защиты, а Польша осенью будет принимать совместные военные учения с участием британских и французских военных. Обе инициативы свидетельствуют о том, что страны ЕС и НАТО готовятся к возможным угрозам России.