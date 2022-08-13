В Финляндии значительно сократят выдачу виз россиянам: как это будет происходить

Так, в Финляндии планируется замедлить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто в комментарии телеканалу MTV3.

По его словам, в Финляндии уже определились, как именно ограничат выдачу виз россиянам.

"На практике это (ограничение – ред.) будет означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, обучению, работе или другим весомым основаниям", – рассказал Хаависто.

Он пояснил, что нововведения позволят значительно замедлить выдачу виз гражданам РФ и они реализуются на национальном уровне законодательства.

Напомним, президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении к Альянсу Швеции и Финляндии. Это стало самым значительным расширением военного альянса с 1990-х годов в ответ на вторжение России в Украину.

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