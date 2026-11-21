Судно Sparta II / © скриншот с видео

Реклама

В нейтральных водах Финского залива два якобы украинских беспилотника атаковали грузовое судно, направлявшееся к российскому Калининградскому анклаву.

Об этом 21 ноября заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет «Радио Свобода».

Реклама

По словам Дрозденко, атака произошла примерно в 6 километрах от границы России, экипаж был эвакуирован.

Реклама

Российское чиновник не озвучил название пораженного судна.

Эстонские медиа цитируют Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), по данным которого речь идет о грузовом судне Sparta II. Судно ходит под русским флагом и находится под санкциями за перевозку оружия.

PPA отмечает, что на судне начался пожар, были слышны взрывы.

«Мы следим за ситуацией совместно с нашими финскими коллегами. Мы отреагируем, если Россия обратится за международной помощью», — заявил глава департамента Андрес Тийк.

Реклама

Как установило российское издание The Insider, судно Sparta II исчезло радаров в Финском заливе около 9 утра по восточноевропейскому времени. Вероятно, в этот момент оно и потерпело удар.

Sparta II находится под американскими санкциями с 2022 года. Его связывали с перевозкой оружия в интересах России. В частности, в августе 2022 года он был замечен на выходе из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами С-300 на борту.

Напомним, в ночь на 21 ноября Ленинградская область РФ, по утверждению Дрозденко, подверглась очередной атаке дронов. Он отчитывался о сбитии 80 дронов над регионом.

Новости партнеров

Новости партнеров