- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
В Финском заливе дроны атаковали подсанкционное российское судно, перевозившее оружие
В нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали подсанкционный российский сухогруз Sparta II, направлявшийся в Калининград — на борту раздались взрывы и вспыхнул пожар, а экипаж пришлось эвакуировать.
В нейтральных водах Финского залива два якобы украинских беспилотника атаковали грузовое судно, направлявшееся к российскому Калининградскому анклаву.
Об этом 21 ноября заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет «Радио Свобода».
По словам Дрозденко, атака произошла примерно в 6 километрах от границы России, экипаж был эвакуирован.
Российское чиновник не озвучил название пораженного судна.
Эстонские медиа цитируют Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), по данным которого речь идет о грузовом судне Sparta II. Судно ходит под русским флагом и находится под санкциями за перевозку оружия.
PPA отмечает, что на судне начался пожар, были слышны взрывы.
«Мы следим за ситуацией совместно с нашими финскими коллегами. Мы отреагируем, если Россия обратится за международной помощью», — заявил глава департамента Андрес Тийк.
Как установило российское издание The Insider, судно Sparta II исчезло радаров в Финском заливе около 9 утра по восточноевропейскому времени. Вероятно, в этот момент оно и потерпело удар.
Sparta II находится под американскими санкциями с 2022 года. Его связывали с перевозкой оружия в интересах России. В частности, в августе 2022 года он был замечен на выходе из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами С-300 на борту.
Напомним, в ночь на 21 ноября Ленинградская область РФ, по утверждению Дрозденко, подверглась очередной атаке дронов. Он отчитывался о сбитии 80 дронов над регионом.