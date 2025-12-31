В Финском заливе задержали судно, отправившееся из России: что произошло

Судно Fitburg задержано в Финляндии

Реклама

Пограничная служба Финляндии задержала судно, которое вышло из порта в российском городе Санкт-Петербурге, по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую полицию.

Судно Fitburg, на борту которого на момент задержания находились 14 человек, было обнаружено в Финском заливе со спущенным якорем.

Реклама

Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, корабль с таким названием вышел 30 декабря из порта в Санкт-Петербурге и направлялся в Израиль.

Судно подозревается в повреждении кабеля телекоммуникационной компании Elisa, проходящего между Хельсинки и Таллинном. При этом кабель был поврежден в пределах исключительной экономической зоны Эстонии.

В эстонском министерстве юстиции и цифровых коммуникаций сообщили о сбоях в работе четырех подводных кабелей, которые соединяют страну со Швецией и Финляндией. В нескольких случаях неисправности могли быть вызваны штормами, прошедшими в последние дни, но причины обрыва двух кабелей расследуются.

В Финляндии правоохранители провели осмотр задержанного судна, а генеральный прокурор страны издал постановление о возбуждении уголовного дела.

Реклама

«Полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого вреда имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого вреда имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — уточнили в полиции.

В 2024 году в Балтийском море произошла серия инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самым громким случаем было повреждение энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе, соединяющей Финляндию и Эстонию.

В январе 2025 года страны НАТО в ответ на возможные диверсии запустили миссию «Балтийский страж» (Baltic Sentry), перебросив в Балтийское море несколько фрегатов и морских патрульных самолетов. После запуска миссии инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры, прекратились.

Напомним, экипаж танкера так называемого теневого флота, транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы, нагло нарисовал на борту судна российский флаг, чтобы избежать захвата Береговой охраной США.