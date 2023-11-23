В формате "Рамштайн" произошли важные изменения по военной помощи Украине

Заместитель министра обороны США Селеста Валландер объявила, что с сентября встречи союзников Украины проходят в формате "Рамштайн 2.0".

Работа Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого "Рамштайна", переходит в формат долгосрочного планирования.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко на брифинге 23 ноября, передает "Радио Свобода".

По его словам, заместитель министра обороны США Селеста Валландер объявила, что с сентября встречи союзников Украины проходят в формате "Рамштайн 2.0".

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"Это переход от удовлетворения насущных потребностей к более системной, плановой долгосрочной работе. Это означает, что было объявлено о создании capability coalitions, то есть коалиций способностей. Пока их пять: авиационная, ПВО, танковая, артиллерийская и коалиция морской безопасности”, – пояснил Коваленко.

Каждое из перечисленных коалиций возглавляет одно или два государства, а в их состав входят от 5 до 20 других стран.

Напомним, 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 22 ноября в онлайн-формате. Среди итогов встречи было формирование новой коалиции наземных средств противовоздушной обороны.

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