В Франции объявили новый состав правительства: ему уже грозит отставка

Себастьян Лекарня / © Associated Press

Елисейский дворец объявил обновленный состав французского правительства, но политическая борьба между крайними левыми и правыми силами подвергает сомнению его долговечность.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Сохранивший свой пост после перестановок премьер-министр Себастьян Лекорню оставил на ключевых министерских позициях Жана-Ноэля Барро (МИД) и Жерара Дарманина (Миньюст).

Самым заметным кадровым изменением стало назначение Лорана Нуньеса, бывшего префекта парижской полиции, новым министром внутренних дел. Он сменил Бруно Ретайо, лидера консервативных «республиканцев», обладающего собственными президентскими амбициями.

Также Элизабет Борн, когда-то возглавлявшая правительство, потеряла должность министра образования. Ее место занял государственный администратор Эдуард Жеффрей.

Портфель министра обороны перешел к Катрин Уотрен — опытной представительнице правоцентристов. Она в свое время работала в правительствах Франсуа Байра и Жака Ширака.

На своих должностях остались несколько влиятельных министров, среди которых Ролан Лескюр, глава Минфина.

Как отмечает BBC, новый кабинет может оказаться недолговечным: как левые, так и правые партии готовятся объявить вотум недоверия правительству в ближайшие дни.

Умеренные левые силы требуют от премьера заморозить пенсионную реформу, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет. Правоцентристы, напротив, призывают не отступать от нее.

Если правительство не сможет удовлетворить эти противоположные требования, то левые и правые угрожают совместно поддержать резолюцию недоверия.

В таком случае новое правительство Лекорню будет вынуждено уйти в отставку.

Крайняя правая партия «Национальное объединение» уже заявила о намерении внести соответствующую резолюцию в парламент в понедельник, 13 октября. Об этом сообщила лидер фракции Марин Ле Пен.

Ранее сообщалось, что во Франции прошли массовые акции протеста против бюджетной политики президента Эммануэля Макрона.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.