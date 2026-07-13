Во Франции срочно остановили три ядерных реактора — что произошло

Из-за сильной жары планово остановили работу три французских ядерных реактора / © Associated Press

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Во Франции из-за аномальной жары остановили три ядерных реактора.

Об этом сообщает France24.

Главный поставщик электроэнергии в стране — группа EDF — заявила, что три ядерных реактора на электростанциях Гольфеш, Бюже и Шуз, расположенных на берегах рек Гаронна, Рона и Маасбулы временно остановлены, а восемь других работают на пониженных мощностях.

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Отмечается, что эти меры являются требованием для защиты окружающей среды, чтобы избежать сброса слишком большого количества горячей воды в уже сильно нагревающиеся реки.

Это уже второй случай отключения за последние недели.

Напомним, во время рекордной волны жары, которая в конце июня охватила страны Западной Европы, зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности.

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