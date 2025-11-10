В Франции заявили о росте гибридных угроз со стороны России

Флаг Франции

Российские гибридные угрозы для Франции усиливаются и накапливаются, представляя серьезную опасность для всего общества. Они могут быть столь же опасны, как и террористические, поскольку способны задеть каждого француза.

Об этом заявила министерша вооруженных сил Франции Катрин Уотрен в интервью еженедельнику La Tribune Dimanche.

«Обе угрозы чрезвычайно сильны и накапливаются, даже если они носят разный характер. Они могут относиться к каждому французу. Как видим, гибридные угрозы со стороны России постоянно растут — от кибератак на наши больницы до попыток дестабилизации в социальных сетях», — отметила Уотрен, отвечая на вопрос, является ли российская гибридная угроза сильнее исламистской.

Министр согласилась с оценкой начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который ранее предупредил о высокой вероятности военной эскалации со стороны России в Европе в течение нескольких лет.

«Я разделяю мнение: Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности к 2030 году. Кроме агрессивной войны в Украине, военные усилия России масштабны и продолжительны. Как министр вооруженных сил, я несу ответственность за подготовку наших войск — не сделать этого было бы ошибкой», — отметила она.

Уотрен также напомнила о годовщине терактов 13 ноября 2015 года, во время которых исламисты атаковали Париж. По ее словам, террористическая угроза остается «чрезвычайно серьезной, постоянной и тяжелой».

«Я бы избежала сравнений и сказала бы, что нынешняя угроза более многогранна. То, что о терроризме говорят меньше, не означает, что он перестал существовать. Нынешние риски более размыты. Мы уже не в 2015 году, но мы не забыли 2015 год», — подчеркнула министерша.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант немецких вооруженных сил Александер Зольфранк заявил, что Россия, несмотря на войну против Украины, сохранила достаточно ресурсов, чтобы осуществить небольшую локальную атаку против территории НАТО в любой момент.

Мы ранее информировали, что в Европарламенте заявили, что НАТО не может противодействовать российским гибридным атакам.