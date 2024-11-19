В ФСБ заявили о задержании подрывников авто высокопоставленного чиновника Черноморского флота РФ

Задержанный мужчина рассказал, что летом 2023 года его якобы завербовала СБУ.

ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму двух человек, якобы подорвавших авто руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерия Транковского.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что за подрыв авто Транковского задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. ФСБ заявляет, что они "дали показания".

На видео с "признаниями" задержанных мужчина утверждает, что летом 2023 года его якобы завербовала СБУ. Мужчина говорит, что именно он заложил взрывчатку под автомобиль руководителя штаба 41-й бригады и активировал ее дистанционно.

В свою очередь, женщина рассказала, что следила за машиной и сообщала куратору о месте ее пребывания.

Имена задержанных не называются, но российское оппозиционное издание "Агентство" сообщает, что 47-летний мужчина – это Виталий Кульчицкий родом из Львова.

Напомним, 13 ноября в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился Транковский. Он погиб. Заметим, что под командованием этого высокопоставленного чиновника ЧФ происходили обстрелы Одессы и Винницы ракетами "Калибр" в июле 2022 года, когда погибли 29 мирных жителей. Транковский был самым высоким офицером флота, ликвидированным в российскому тылу за время полномасштабного вторжения в Украину.

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