Российский дикатор Владимир Путин планирует посетить на этой неделе Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпи. "Дружба" между двумя верховными лидерами авторитарного мира снова будет выставлена на показ.

Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что экономические связи между двумя сторонами преуспевают, но сталкиваются с давлением западных санкций. В частности, только в прошлом году объем двусторонней торговли составил 240 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее. Между тем, Китай продолжает поставлять товары начиная от автомобилей и промышленного оборудования и заканчивая смартфонами, а также покупает российский энергетический экспорт на миллиарды долларов.

Аналиики считают, что соответствующие изменения свидетельствуют о желании Китая изменить глобальную геополитику посредством торговли в своем направлении и за счет США.

Более того, Китай стал важным каналом поставки товаров для российской оборонной промышленности.

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"Китай сейчас является важнейшим партнером России, покупающим ее сырье и поставляющим товары, в том числе для ведения боевых действий", — говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Экономические связи между Китаем и Россией росли с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и подверглась первым западным санкциям, а Си начал проводить более настойчивую внешнюю политику. Теперь Китай не только наращивает экспорт к своему соседу, но и покупает российскую нефть. В прошлом году РФ опередила Саудовскую Аравию по поставке на китайский рынок.

В то же время зависимость Москвы от стремительно растущей Пекина не слишком беспокоит Кремль.

"Это обмен, на который они готовы пойти, чтобы работать с партнером, который не угрожает их внутренней стабильности и имеет схожие взгляды на то, как должен быть мир упорядоченный", - считает Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности Центра за новую американская безопасность.

Добавим, визит российского диктатора Владимира Путина в Пекин в четверг, 16 мая, вероятно, не будет содержать жестких договоренностей, но ознаменует начало его нового президентского срока демонстрацией поддержки со стороны влиятельнейшего политического партнера, китайского коллеги Си Цзиньпина.

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