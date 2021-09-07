В G20 надеются, что до конца года COVID-вакцину получат 40% населения мира

В G20 надеются, что до конца года COVID-вакцину получат 40% населения мира

Министры здравоохранения G20 поддержали цель ВОЗ вакцинировать не менее 40% населения мира до конца 2021 года.

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" поддерживают намерение ВОЗ вакцинировать не менее 40% населения мира от COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом говорится в совместной декларации глав Минздравов, обнародованной на сайте G20 в понедельник, 6 сентября.

"Вместе с ВОЗ мы поддерживаем цель вакцинировать не менее 40% населения мира до конца 2021 года", — говорится в документе, одобренном по итогам Глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме.

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Участники встречи пообещали "работать над улучшением своевременного, справедливого глобального доступа к безопасным, доступным и эффективным вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам против COVID-19".

"Мы также должны делиться большим количеством доз, чтобы удовлетворить насущную потребность в (...) вакцинах", — указали министры здравоохранения "Большой двадцатки".

Кроме того, они подтвердили приверженность своих лидеров "укреплению местного и регионального производственного потенциала, развитию регионального регулятивного потенциала, а также продвижению минимальных стандартов качества медицинской продукции".

Между тем во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.

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