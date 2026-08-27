В Гааге умер осужденный за геноцид в Сребренице Ратко Младич

Ратко Младич / © AFP

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В Гааге умер осужденный пожизненно за геноцид в Сребренице командир боснийских сербов Ратко Младич.

Об этом пишет сербское издание РТВ.

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Генерал Ратко Младич скончался в больнице в Гааге в возрасте 83 лет.

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Ратко Младич отбывал пожизненное заключение. На днях его родственники и сербское правительство просили о переводе Младича в военный госпиталь в Белграде для лечения. Однако эту просьбу отклонил суд.

В суде заверили, что условия в тюрьме ООН и ее больницы в Гааге «есть настолько высокое качество, что комфорт Младича может быть обеспечен в максимальном объеме».

Как отмечает BBC, Младич находился в тюремной больнице два года, он был прикован к кровати или инвалидному креслу. По словам адвокатов, после «медицинского инцидента» (вероятно, инсульта) во время видеозвонка с сыном Дарком здоровье Младича стало еще хуже: в частности, он не мог сложно разговаривать, в том числе с врачами.

Что известно о Ратке Младиче

Генерал Ратко Младич родился 12 марта 1943 года в селе Божиновичи (Босния). Окончил обучение в Военно-промышленном училище в Земуне и с отличием завершил обучение в Военном училище сухопутных войск (1965) и Командно-штабной Академии Югославии (1978).

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Войну в Югославии он встретил в должности помощника командира Приштинского корпуса (Косово), а в конце июня того же года отправился в город Книн в Хорватии, впоследствии провозглашенный столицей непризнанного государства хорватских сербов «Сербская крайна».

В начале марта 1992 года Младич покинул свой пост в Книне и уезжает в Сараево. Там он был назначен начальником штаба и заместителем командующего Вторым военным округом югославской армии со штабом в Сараево, а в целом стал командующим округом.

К тому времени Босния и Герцеговина уже провозгласила свою независимость и выход из Югославии. С таким решением не согласились боснийские сербы, провозгласившие на территории Боснии непризнанное государство «Республика Сербская» (в настоящее время Республика Сербская на правах автономии входит в состав Боснии, не путать ее с Сербией).

В это время Сараево уже было блокировано боснийскими сербами.

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Младича считают ответственным за массовое убийство в Сребренице в июле 1995 года, когда по его приказу было убито более восьми тысяч боснийских мусульман — мужчин и мальчиков.

Младич и украинцы

Заметим, что после занятия Сребреницы силы под командованием Младича готовились занять соседний анклав Жепа, где находились еще около 10 тысяч боснийских мусульман под защитой миротворцев 240 украинского батальона. Однако украинцы под руководством на то время полковника Николая Верхогляда сумели спасти гражданских мусульман, несмотря на угрозы, и успешно провели эвакуацию.

Увольнение и суд

В ноябре генерал Ратко Младич был освобожден от должности командующего Главным штабом Республики Сербсбкой и под давлением международного сообщества и Гаагского трибунала.

Официально его военная карьера завершилась в середине 1997 года, в то время как неофициально он оставался офицером РС до выхода в отставку 7 марта 2002 года.

Он регулярно получал пенсию до ноября 2005 года, когда под давлением западных стран и участившимися запросами об экстрадиции со стороны Гаагского трибунала она была отменена.

С конца 1996 года генерал Ратко Младич находился в розыске. Его арестовали 26 мая 2011 года в селе Лазарево в Воеводине (Сербия), а через пять дней, 31 мая, сербские власти экстрадировали его в Гаагу.

Существует версия, что Белграду было хорошо известно о местонахождении Младича, однако сербские власти долгое время не желали его выдавать, ведь для части сербов, в частности сербских ультраправых, он остается национальным героем.

Протест против ареста Ратко Младича в Сараево / © AFP

В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Кроме геноцида в Сребренице, он был признан виновным в других преступлениях, в частности в ходе осады Сараево.

8 июня 2021 г. Апелляционная палата оставила его обвинительный приговор и приговор в силе.

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