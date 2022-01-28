В Гамбурге среди ночи неизвестные повредили здание генконсульства Украины

К счастью, пострадавших нет.

Неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге. Инцидент произошел в ночь на 28 января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве сообщают, что об инциденте сообщили утром сотрудники консульства, обнаружившие разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар.

К счастью, пострадавших нет, проникновение внутрь дипведомства не произошло.

Отмечается, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. Дипломатическое представительство продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, полиция задержала провокатора, бросившего "коктейль Молотова" в генконсульство России во Львове.

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