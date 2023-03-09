В Гамбурге устроили стрельбу в церкви: есть жертвы (фото)

Еще 24 человека получили ранения. Мотивы нападающего или нападающих пока не известны.

В Гамбурге неизвестный или несколько неизвестных устроили стрельбу в зале Свидетелей Иеговы вечером 9 марта, в результате чего погибли шесть человек, также есть раненые.

Об этом сообщает Fokus.

Около 21:00 в экстренную службу пожарной охраны и полиции поступили сообщения о выстрелах. В гамбургском районе Дельбеге один или несколько злоумышленников устроили стрельбу по людям в церкви.

На место инцидента прибыло большое количество карет скорой помощи и полиция, оцепившая территорию вокруг района.

Позже в полиции уточнили, что местом преступления стало здание собрания Свидетелей Иеговы. Спасатели выносили оттуда погибших и раненых. Так, на месте преступления найдено по меньшей мере шесть погибших. Еще семь человек получили тяжелые ранения и 17 – легкие.

"Все погибшие имеют огнестрельные ранения", — сказал спикер полиции.

"Пока нет достоверной информации о мотивах преступления. Мы просим вас не делиться непроверенными предположениями и/или распространять слухи", – призвала полиция в Сети.

Update



Шесть являются плохими и многими более серьёзно отрешенными после gunman штурмовали kostel в Hamburg. Килинги путешествия в Deelböge street в GroßBorstel district. pic.twitter.com/9STvn7gpYy — David Atherton (@DaveAtherton20) Март 9, 2023

Напомним, в Курской области России произошла стрельба между срочниками. Один из них погиб.

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