В Гане попал в аварию грузовик со взрывчаткой: много погибших

В Гане попал в аварию грузовик со взрывчаткой: много погибших

Ранения получили около 60 человек.

Мощный взрыв произошел в Гане: на западе страны попал в аварию грузовик со взрывчаткой.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 января.

В результате взрыва по меньшей мере 17 человек погибли. Ранения получили около 60 человек. Последствия взрыва помогают ликвидировать военные.

Трагедия произошла в шахтерском городке. Автомобиль перевозил динамит для взрывных работ в руднике. На кадрах с места происшествия видны. что взрывная волна уничтожила расположенные недалеко от здания, а на дороге образовалась огромная воронка.

В Гане произошел мощный взрыв - по меньшей мере 17 человек погибли | Новости мира

Как сообщалось, в Турции вспыхнула труба, по которой транспортировали иракскую нефть на мировые рынки. Из-за пожара все поставки были вынуждены прекратить на несколько часов. Из-за массивного огня пришлось закрыть для проезда и соседнюю автомагистраль. Никто не пострадал. Причины взрыва устанавливают следователи.

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