В Газе боевики ХАМАС публично казнили восьмерых мужчин — CNN

Потеря / © скрин с видео

В нескольких районах сектора Газа вспыхнули жестокие столкновения между боевиками ХАМАС и соперническими группами. По данным CNN , одним из таких инцидентов стала публичная казнь восьмерых мужчин в городе Газа, вызвавшая волну беспокойства по безопасности в регионе после вывода израильских войск из части территории.

Широко распространившееся в соцсетях видео показывает группу вооруженных и замаскированных людей — некоторые из них в зеленых повязках ХАМАСа — которые расстреливают восемь связанных и ослепленных пленных на площади в центре города перед большим количеством зрителей.

CNN подтвердила место съемки – район аль-Сабра в западной части Газы, но не смогла независимо установить дату происшествия. По оценке журналистов, инцидент произошел после оглашения перемирия между Израилем и ХАМАСом, поскольку израильские войска ранее действовали в этом районе. Разрушение зданий на видео свидетельствует, что запись сделана недавно.

Все казненные – взрослые мужчины. На кадрах видно, как их волочат по площади с завязанными руками, часть из них — босые или частично раздетые. Боевики избивают пленных перед расстрелом, а после исполнения казней — выкрикивают одобрительные крики.

Палестинская правозащитная организация Al-Mezan Center for Human Rights назвала это «внесудебной казнью граждан» и призвала провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Аффилированная с ХАМАСом служба безопасности Radaa заявила, что провела «точечную операцию в центре Газы», во время которой «ликвидировала нескольких разыскиваемых лиц и правонарушителей». Никаких доказательств своих заявлений она не предоставила.

По сообщениям местных источников, видео могло появиться после нескольких дней столкновений между боевиками ХАМАС и кланом Догмуш, базирующейся влиятельной семьей в районе аль-Сабра.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям «Красного креста» первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газы.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.