В Газе пропал канадско-палестинский журналист: в Сети опубликовали его последнее сообщение

Канадско-палестинский журналист и отец пятерых детей Мансур Шуман переехал в Сектор Газа из Канады в 2022 году вместе с семьей. Его жена и дети вернулись в Канаду после захода войск ЦАХАЛа в ответ на нападение боевиков ХАМАСА, которое произошло 7 октября 2023 года. Несмотря на боевые действия Мансур Шуман остался в Секторе Газа, чтобы освещать происходящие там события.

Об этом пишет Independent.

В последний раз журналист общался со своей командой 21 января. С того времени о нем никто не слышал, что вызывает опасения за его безопасность.

Волонтер из Канады Шади Сакра, помогающий Мансуру Шуману публиковать ролики в Интернете, сказал, что журналист был в городе Хан-Юнис на юге Газы и прислал ему видео.

"Пожалуйста, быстро верните мне это. У меня немного времени", — говорилось на видео.

Мать Мансура записала эмоциональное сообщение, в котором умоляла международное сообщество помочь найти ее сына после того, как он больше не выходил на связь.

"Мое сердце горит. Я хочу услышать о нем новости. Пожалуйста, если кто-то из вас что-то знает, попробуйте рассказать его команде, которая днем и ночью пытается его искать", — сказала она в видео, которое опубликовала в соцсети Х.

Исчезновение Мансура Шумана произошло спустя более месяца после того, как журналист рассказал The Independent о своей озабоченности о том, что "израильские войска наносят удары по палестинским журналистам в Газе, а несколько его коллег были убиты во время ударов".

Находясь в палатке рядом с родильным отделением больницы "Насер" в городе Хан Юнис, 19 декабря он сказал:

"Если Израиль думает, что, сделав это с нами, они заставят нас опуститься на колени, они ошибаются. Каждый день, когда Израиль наносит по нам удар, он зажигает у людей больше света и огня, чтобы они продолжали работать за свободу".

По сообщениям работников гуманитарных организаций, которым журналист Шуман помогал, его якобы заключили под стражу войска Израиля.

"Они сказали, что видели, как он выходил из больницы "Насера", чтобы отправиться в город Рафах, и что по дороге его задержали ЦАХАЛ".

Другой член команды в Канаде рассказал Canadian Press, что три очевидца сказали, что они видели, как господина Шумана забрали ЦАХАЛ, когда он покидал Хан-Юнис, чтобы поехать в Рафах. Однако The Independent не смог проверить эти сообщения.

Исчезновение Шумана вызвало возмущение и беспокойство в социальных сетях и на улицах Канады.

Петиция с требованием немедленного освобождения Мансура Шумана собрала более 120 000 подписей в Интернете, а протесты с требованием его освобожить состоялись в канадских городах Оттава и Калгари.

Израильские военные пока не прокомментировали исчезновение Шумана, но ранее отрицали нападения на журналистов и заявляли, что прилагают все усилия, чтобы избежать вреда гражданскому населению в войне против ХАМАС.

Напомним, в армии Израиля заявили, что убили или ранили половину боевиков ХАМАС.

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