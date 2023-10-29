В Газе тысячи людей ограбили склады распределения помощи — ООН

В ООН связали это со сложной гуманитарной ситуацией в Секторе Газы.

В Секторе Газы тысячи жителей ворвались на склады и в распределительные центры Агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР). Налет был совершен 29 октября днем.

Об этом пишет BBC News.

Так, тысячи палестинцев ворвались во второй по величине центр распределения гуманитарной помощи в Дейр-эль-Бале, где хранятся и распределяются предоставляемые ООН грузы. Среди похищенных товаров – пшеничная мука, другое продовольствие и средства гигиены.

БАПОР не уточняет, будет ли усилена охрана других складов в Газе и ожидаются ли дополнительные поставки гуманитарной помощи.

"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает разрушаться", – говорится в заявлении Томаса Уайта, директора по делам БАПОР в Газе.

По его словам, запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газы из Египта, недостаточно.

Глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс на днях заявил, что в течение последней недели помощь "чуть просачивалась" в Газу.

В субботу, 28 октября, Министерство иностранных дел Египта заявило, что "препятствия, создаваемые Израилем", мешают оперативной доставке помощи через КПП "Рафах".

Высокопоставленная представительница Всемирной продовольственной программы ООН Абир Этефа заявила, что налеты на несколько центров распределения помощи в Газе в субботу можно было ожидать, поскольку люди были в тяжелых условиях.

Она предположила, что отключение телефонов и Интернета в Секторе Газа 28 октября могло способствовать грабежам на складах и распределительных центрах.

По ее словам, ООН вынуждена была приостановить распределение продовольствия, поскольку не могла связаться с командами на местах.

В настоящее время в Газу было пропущено более 80 грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль отказался разрешить поставки топлива в Газу, поскольку считает, что ХАМАС использует его в военных целях, в частности для работы дизель-генераторов, обеспечивающих освещение и вентиляцию в сети туннелей боевиков под сектором Газы, которые, по оценкам армии, растянулись на многие сотни километров. .

В БАПОРе отметили, что "топливо не похищалось".

Напомним, ЦАХАЛ поднял израильский флаг на севере Газы (видео).

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