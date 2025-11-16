- Дата публикации
-
Категория
Мир
В Газе ухудшается гуманитарная ситуация из-за блокады Израиля — The Guardian
В ООН заявляют, что Израиль нарушает международное право, продолжая блокировать гуманитарные поставки.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает резко ухудшаться.
Как информирует The Guardian, население региона входит в зимний период с острой нехваткой продовольствия и жизненно необходимых товаров.
По оценкам миссии ООН, Израиль фактически нарушает нормы международного права, удерживая блокаду и не допуская полноценного поступления гуманитарной помощи.
Заместитель генерального комиссара UNRWA Натали Букли заявила, что местные жители все острее испытывают нехватку пищи и базовых вещей.
Она подчеркнула, что с приближением холодного сезона ситуация становится критической, а международное сообщество, включая ЕС и США, должно активнее оказывать давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Сектора Газа, чтобы снизить напряжение и приблизить прекращение огня.
Мы ранее информировали, что Кнессет Израиля одобрил в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для террористов, убивающих израильтян.