Война в Секторе Газа / © Associated Press

Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает резко ухудшаться.

Как информирует The Guardian, население региона входит в зимний период с острой нехваткой продовольствия и жизненно необходимых товаров.

По оценкам миссии ООН, Израиль фактически нарушает нормы международного права, удерживая блокаду и не допуская полноценного поступления гуманитарной помощи.

Заместитель генерального комиссара UNRWA Натали Букли заявила, что местные жители все острее испытывают нехватку пищи и базовых вещей.

Она подчеркнула, что с приближением холодного сезона ситуация становится критической, а международное сообщество, включая ЕС и США, должно активнее оказывать давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Сектора Газа, чтобы снизить напряжение и приблизить прекращение огня.

Мы ранее информировали, что Кнессет Израиля одобрил в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для террористов, убивающих израильтян.