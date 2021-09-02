В "Газпроме" назвали сроки начала поставок газа в Европу через "Северный поток-2"

В "Газпроме" назвали сроки начала поставок газа в Европу через "Северный поток-2"

Речь идет о отопительный сезон в этом году.

Первые поставки газа через "Северный поток-2" могут начаться в отопительном сезоне этого года.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, пишет Интерфакс.Росия.

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем доставить первый газ по газопроводу" Северный поток-2 "на европейский рынок", — сказал он.

К слову, "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год построен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области к балтийскому побережью Германии. Общая протяженность магистрали 2460 км.

Как сообщалось, по информации Bloomberg, окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.

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