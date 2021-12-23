В "Газпроме" назвали сроки заполнения второй нити "Северного потока-2"

Первую нить заполнили еще в октябре.

До конца 2021 года к рабочему давлению заполнят вторую нить российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, пишут росСМИ.

"Первая нить "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением. Вторая нить окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал Миллер.

По его словам, "Газпром" начал заполнять техническим газом вторую нить газопровода 17 декабря, чтобы "достигнуть требуемый уровень объема и давления". Первую нить закончили заполнять техническим газом два месяца назад – 18 октября. Было использовано около 177 млн ​​куб. м топлива. К слову, "Газпром" объявил о завершении проекта в сентябре.

Как сообщалось, сенатор-республиканец Тед Круз достиг от большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока-2". Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января.

Между тем, в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.

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