В "Газпроме" определили дату запуска "Северного потока-2", — Bloomberg

Сроки поставок российского газа в Европу зависят от решения государственного регулятора Германии.

Российский монополист ОАО "Газпром" планирует уже в следующем месяце начать поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток-2", прокладка которого по дну Балтийского моря недавно была завершена.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, транспортировку топлива из первого отрезка "Северного потока-2" в Германию запланировано на 1 октября.

В планах "Газпрома" прокачивать газ по обеим нитям трубопровода уже до 1 декабря, отмечают источники агентства. Однако, сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы все еще зависят от решения регулятора Германии, который сейчас рассматривает заявку "Северного потока-2"

Ранее в "Газпроме" выразили готовность осуществить поставку в этом году по трубопроводу в обход Украины 5,6 млрд кубометров газа.

Напомним:

США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".

В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2"

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