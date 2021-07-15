В Гданьске теплоход "Черная Жемчужина" с туристами столкнулся с земснарядом: почти десяток людей пострадали (фото)

В Гданьске теплоход "Черная Жемчужина" с туристами столкнулся с земснарядом: почти десяток людей пострадали (фото)

Полицейские проверили на трезвость экипаж обоих судов.

В Польше в центре Гданьска днем 14 июля пассажирский туристический теплоход "Черная Жемчужина" столкнулся с земснарядом. Семь человек пострадали, в том числе, ребенок.

Об этом сообщают в польской полиции.

Столкновение произошло во время поворотного маневра земснаряда на канале Мотлава, в районе колеса обозрения, популярного туристического места в городе. "Черная жемчужина" врезалась в судно для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов, земснаряд.

Как оказалось, двое членов экипажа "Черной жемчужины" употребляли алкоголь. Тест алкотестера обнаружил в них 0,38 и 0,46 промилле алкоголя. В частности, были пьяными водитель и слесарь.

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Пострадали семь человек, двум людям оказали медицинскую помощь на месте, а пятерых госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования. Пассажирское судно было сильно повреждено во время столкновения. Земснаряд получил только царапины в точке удара.

На объекте постоянно работают полицейские с участка водной полиции, дорожного движения и следственного управления, а также техник-криминалист.

Напомним, в Польше утром 6 июля вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. Значительных травм понесла женщина. Ее с повреждением позвоночника перевезли в больницу в Гижицке. Ее 17-летнюю дочь, у которой аналогичная травма, вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы госпитализировали в Ольштын. Пилота госпитализировали в больницу в Гижицкий для наблюдения.

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