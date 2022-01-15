В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, сколько человек погибло во время протестов в стране

В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, сколько человек погибло во время протестов в стране

Во время протестов в Казахстане пострадали 4 578 человек.

В Казахстане в результате массовых протестов, всколыхнувших страну в начале января 2022 года, погибли по меньшей мере 225 человек, до сих пор в больницах — 265 пострадавших.

Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев на брифинге.

По его данным, на сегодняшний день установлено 4 578 пострадавших, из них 4 353 - ранены, в том числе 3 393 силовиков.

В свою очередь директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Ассель Артакшинова уточнила, что из 225 погибших 175 человек скончались в медицинских учреждениях. В клиниках продолжают лечение 265 пострадавших, 67 из них находятся в реанимации.

"Данные предварительные и могут уточняться и изменяться", — заявил он.

В настоящее время Генпрокуратура расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 – по актам "терроризма", 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. В связи с подозрением, по его словам, 366 человек уже заключены под стражу.

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Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты.

Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц ОДКБ стали прибывать военные, больше всего из России. 13 января ОДКБ официально объявила о завершении сделки в Казахстане.

ТСН.ua собрал все версии причастности России к кровавым событиям в Казахстане.

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