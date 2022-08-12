В Германии 18-летнюю беженку из Украины изнасиловали дважды за 10 минут: судят мужчин с украинским гражданством

В Германии в Дюссельдорфе перед судом предстали двое мужчин, обвиняемые в жестоком изнасиловании 18-летней украинской беженки с интервалом в 10 минут на борту корабля-отеля Oscar Wilde.

Об этом сообщает Bild.

Так, 38-летний туниец Рашид Б. и 26-летний Абдуллахи А. из Нигерии якобы напали на украинку, когда она возвращалась в свой номер после ужина на корабле.

Считается, что Рашид шел за девушкой в ее комнату, а затем силой ворвался в комнату и напал на нее. Всего через десять минут после того, как Рашид сбежал из каюты, второй подозреваемый ворвался внутрь и тоже изнасиловал украинку.

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что хотя вероятные изнасилования были совершены быстро один за другим, обвиняемые не были знакомы, и нет доказательств совместного плана между ними.

Как и 18-летняя жертва, так и Рашид, и Абдуллахи выехали из Украины через несколько дней после полномасштабного вторжения России 24 февраля, направляясь через Польшу в Германию.

У подозреваемых есть украинское гражданство. Рашид учился на стоматолога в Украине, а Абдуллахи изучал информатику после окончания школ в своих странах.

Обвиняемым не дали возможности выступить на слушании, они просто стояли перед представителями суда, пока зачитывали их историю и подробности дела. В случае признания виновными Рашиду и Абдуллахе грозит длительное заключение и депортация. Потерпевшая украинка не явилась на суд из-за положительного теста на коронавирус.

Фото: bild.de

Фото: bild.de

Напомним, Федеральный совет Германии обнародовал информацию о новых правилах пребывания в стране граждан Украины. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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