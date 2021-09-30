В Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря, которую должны были судить, сбежала перед началом заседания

В Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря, которую должны были судить, сбежала перед началом заседания

96-летнюю женщину считают соучастницей убийства более 11 тыс. человек.

В Германии 96-летняя женщина, которая работала секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, убежала перед началом суда.

Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня, 30 сентября, Ирмгард Фурхнер, которая живет в доме престарелых в Квикборне, покинула заведение.

"Она уехала из дома рано утром на такси в направлении станции метро", — сообщили в пресс-службе суда.

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Ее неявка в суд сначала никого не удивила. Женщина написала письмо в суд 8 сентября, заявив, что не будет участвовать в судебном разбирательстве. "Из-за моего возраста и физические ограничения я не буду посещать судебные заседания и прошу защитника представлять меня", — написала она в региональный суд. Но никто не ожидал, что подсудимая убежит.

Позже стало известно, что женщину спустя несколько часов после побега поймал полицейский патруль. Сейчас суд выдал ордер на ее арест. 96-летнюю беглянку допрашивают правоохранители в отделении полиции.

В концентрационном лагере в нескольких километрах от Данцинга (современный Гданьск) нацисты удерживали во время Второй мировой войны более ста тысяч человек, большинство из которых евреи. Погибло около 65 тыс. человек.

По словам обвинения, Фурхнер, которая работала на должности секретарши в Штуттгофе с июня 1943-го по апрель 1945 года, помогала руководству лагеря систематически убивать заключенных — евреев, польских партизан и советских военнопленных. 96-летнюю женщину обвиняют в соучастии в убийстве более 11 тыс. человек.

Фурхнер трижды участвовала судебных процессах, связанных с Штуттгофом, в том числе над ее экс-начальником. Всякий раз она настаивала, что ничего не знала об убийствах и не контактировала с заключенными.

Напомним, что в Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря.

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