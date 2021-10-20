В Германии 96-летнюю немку обвиняют в пособничестве массовым убийствам в концлагере

Женщина во время Второй мировой войны работала секретаршей начальника лагеря.

96-летнюю немку обвиняют в пособничестве массовым убийствам.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 октября.



Суд над Ирмгард Фюрхнер начался в окрестностях Гамбурга. Ее обвиняют в соучастии в убийствах более 11 тысяч заключенных в нацистском концлагере Штуттгоф во времена Второй мировой войны. Фюрхнер в возрасте 18-ти лет работала там секретаршей начальника лагеря и, как считает следствие, не могла не знать о том, что там происходит. Однако ее адвокаты настаивают: через руки женщины смертельные списки не проходили.

Первое заседание по этому делу должно было состояться еще в сентябре. Однако за день до начала процесса Фюрхнер, которая живет в доме престарелых, уехала на такси в неизвестном направлении. Ее задержали через четыре часа.

Напомним, в Германии начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником нацистского концлагеря Заксенхаузен. Его обвиняют соучастие в убийствах более 3,5 тысячи заключенных.

Новости мира: 96-летнюю немку обвиняют в пособничестве массовым убийствам

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