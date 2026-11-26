Российский шпион в Германии. Иллюстративное изображение / © Pexels

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В Германии 54-летний мужчина, имеющий украинское и российское гражданство, признал, что собирал информацию для российской спецслужбы ФСБ. По версии следствия, он следил за украинским военнослужащим, проживавшим в центре для беженцев, и передавал сведения о нём российским кураторам.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

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В ходе заседания в Высшем земельном суде Дюссельдорфа 54-летний подсудимый признал себя виновным в шпионаже в пользу России. Через своего адвоката он заявил, что собирал информацию под принуждением, однако не уточнил, как именно на него оказывали давление.

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В то же время из постановления Федерального верховного суда Германии от 1 октября 2026 года следует, что мужчина обязался сотрудничать с ФСБ ещё во время пребывания на оккупированной Россией территории Украины.

Согласно материалам дела, с 30 ноября 2025 года он проживал в центре для беженцев в городе Аттендорн на западе Германии. Там же проживал украинский военнослужащий, получивший временную защиту в Германии в мае 2024 года.

Что интересовало ФСБ

Российская спецслужба поручила подозреваемому выяснить, готовит ли украинский военнослужащий других беженцев к возвращению на оккупированные территории Украины и участию в боевых действиях. Кроме того, ФСБ интересовал ещё один человек, с которым контактировал военный.

По версии следствия, мужчина передавал информацию двум сотрудникам ФСБ через Telegram. Для этого использовались сообщения с функцией автоматического удаления. В частности, российские кураторы получали сведения о пребывании украинского военнослужащего в центре для беженцев и о его контактах на территории Германии.

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В Генеральной прокуратуре Германии считают, что сбор информации мог быть подготовительным этапом к дальнейшим операциям российских спецслужб против украинского военного непосредственно на территории Германии.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемый передавал информацию российской спецслужбе не позднее ноября 2025 года до момента задержания 27 марта 2026 года. Во время обыска у него изъяли три мобильных телефона.

Суд назначил по этому делу восемь дней заседаний, которые продлятся до января 2027 года. Мужчину обвиняют в ведении агентурной деятельности в интересах иностранной разведки. По этому обвинению ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Великобритании задержали 41-летнего подполковника армии США Брэндона Тайнера, которого подозревают в попытке передать России секретную информацию во время службы в штабе НАТО.

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