В Германии арестовали чиновника за шпионаж в пользу РФ — подробности

В Германии арестовали чиновника, обвиняемого в передаче секретной информации России. Его имя было названо только как Томас Х, согласно немецким правилам конфиденциальности.

Об этом пишет BBC.

Утверждается, что он по собственной инициативе ходил в посольство России в Берлине, а также в ее консульство в Бонне, где предлагал свои услуги. 9 августа он предстал перед судьей и был задержан.

"Федеральный прокурор арестовал немецкого офицера по подозрению в работе на иностранную спецслужбу", — написал министр юстиции Марко Бушманн в социальной сети X, ранее известной как Twitter. "Бдительность — в повестке дня".

Муж якобы передавал информацию, полученную в ходе своей работы, с намерением передать ее российской разведывательной службе, сообщила федеральная прокуратура. Он был арестован в Кобленце на западе Германии, а его дом и рабочее место были обысканы, добавили в ведомстве.

Арест произошел после того, как в июне агентство внутренней безопасности BfV предупредило о риске "агрессивной российской шпионской операции" в связи с полномасштабным вторжением Москвы в Украину.

Это не первый случай такого рода после российского вторжения в феврале прошлого года. В январе гражданин Германии был арестован по подозрению в государственной измене якобы за участие в схеме передачи разведывательных данных России.

Считалось, что он был связан с сотрудником немецкой службы внешней разведки, который был арестован в декабре за якобы шпионаж в пользу России.

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