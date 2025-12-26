ТСН в социальных сетях

Мир
420
1 мин

В Германии будут бороться с одиночеством: что придумали

Местные власти в Германии требуют 500 млн евро на борьбу с одиночеством.

Светлана Несчетная
Одиночество

Одиночество / © Getty Images/Fotobank

Муниципалитеты Германии потребовали создать федеральный «Фонд против одиночества» объемом как минимум в 500 млн евро. С таким призывом выступил Союз городов и общин Германии. По словам его главы Андре Бергхеггера, проблема стала массовой, а без денег ее не решить.

Об этом сообщает BILD_Russian в Telegram.

«Борьба с одиночеством не должна провалиться из-за нехватки средств. Волонтерская работа может дать многое, но она не может восполнить все пробелы», — заявил Бергхеггер в интервью Funke Mediengruppe.

В союзе предлагают профинансировать фонд за счет средств ЕС, неосвоенных бюджетных остатков и перераспределения расходов. Деньги планируют направить на простые форматы общения: библиотеки и другие местные пространства, открытые для всех возрастов.

О необходимости развивать места для живого общения говорит и вице-президент бундестага Бодо Рамелов.

«Цифровой мир обманывает: яркие картинки не заполняют внутреннюю пустоту и одиночество», — отметил он.

420
