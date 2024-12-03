В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен: после войны он отсидел в СССР

Сразу после войны Форманек был арестован и приговорен советским военным трибуналом к 25 годам. Отсидел 10 лет.

В Германии Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне разрешил привлечь к ответственности 100-летнего подозреваемого в пособничестве 3322 убийств в концлагере Заксенхаузен.

Об этом пишут Daily Mail и The Guardian.

Немецкие власти требуют, чтобы 100-летний бывший охранник нацистского концлагеря предстал перед судом почти через 80 лет после окончания Второй мировой войны.

Высший региональный суд во Франкфурте заявил во вторник, что отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому подозреваемый был признан непригодным для участия в суде.

Подозреваемому Грегору Форманеку в прошлом году были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийствам в 3322 случаях во время работы в концлагере Заксенхаузен вблизи Берлина с июля 1943 по февраль 1945 года.

Однако в феврале эксперт определил, что Форманек не пригоден к суду из-за его психического и физического состояния и суд решил не открывать производство против него. Франкфуртский суд во вторник признал, что решение эксперта "не основывалось на достаточных фактах".

Форманек десятилетиями жил незамеченным в скромной квартире вблизи Франкфурта, пока репортеры не нашли его в прошлом году, но бывший охранник лагеря молчал об обвинениях против него. Разоблачительные документы из Федерального архива и архива Штази раскрывают ужасающее прошлое Форманека.

Форманек родился в Румынии в семье немецкоязычного портного. Он присоединился к СС 4 июля 1943 и стал частью охранного батальона в Заксенхаузене.

Служба Грегора Форманека охранником СС подтверждается документом / Фото: Daily Mail

Сразу после войны Форманек был арестован и приговорен советским военным трибуналом к 25 годам заключения за шпионаж и преступления против человечества. Освобожденный через десять лет, мужчина переехал в Западную Германию и спокойно жил, работая грузчиком.

Журналисты отмечают, что Германия всеми силами пытается привлечь к ответственности последних бывших нацистских военных преступников. Одного бывшего телохранителя лагеря смерти, украинца Ивана Демьянюка, осудили, хотя не было никаких доказательств того, что он непосредственно кого-то убил.

Напомним, что более 200 000 человек содержались в лагере Заксенгаузен между 1936 и 1945 годами. Десятки тысяч погибли там от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода и болезней до того, как лагерь был уволен. После 1945 г. и до 1950 г. был пересильным лагерем НКВД СССР для перемещенных лиц. На территории Заксенхаузена, по разным данным, погибли до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря, которую должны были судить, сбежала перед началом заседания.

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