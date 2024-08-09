В Германии депутат оштрафован за тайный бизнес в Беларуси: чем он занимается

Депутат в 2020 году стал совладельцем белорусского сельскохозяйственного предприятия — ООО "Цыбулька-Бел".
Немецкого депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Йорга Дорнау оштрафовали за то, что он не задекларировал свой бизнес в Беларуси по выращиванию лука.
Об этом пишет издание Welt.
В сообщении указывается, что Дорнау является спикером по вопросам аграрной политики от фракции "АдН" в Саксонии. Журналисты выяснили, что этому депутату принадлежит ферма, которая выращивает лук на нескольких сотнях гектаров в Беларуси.
Сообщается, что депутат в 2020 году стал совладельцем белорусского сельскохозяйственного предприятия — ООО "Цыбулька-Бел".
Кроме того, журналисты выяснили, что Дорнау тайно проводил встречи со сторонниками белорусского диктатора Александра Лукашенко, а о своем бизнесе в Беларуси он не сообщал.
Президиум парламента Саксонии постановил, что политик нарушил обязанность по раскрытию информации в соответствии с законом и наложил штраф в размере 20 862 евро.
"Никто не может просто уехать в диктаторскую Беларусь и основать там ферму, особенно никто из Германии", – заявил глава фракции Левой партии в Саксонии Рико Гебхардт.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии назвали "надежное средство сдерживания" России.
Кроме того, мы также информировали, что Будапешт смягчил визовый режим для россиян и белорусов.
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