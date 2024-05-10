Депутатку парламента Гамбурга исключили из фракции за поддержку "выборов" в России. Она и сама оказалась россиянкой.

Ольгу Петерсен, депутатку парламента Гамбурга от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), исключили из фракции из-за ее позиции по голосованию в России.

Об этом сообщает издание Bild.

Петерсен родилась в 1982 году в Омске, в 2020 году получила гражданство Германии и вскоре стала депутатом от АдН. За время своей каденции она дважды посещала Россию: в сентябре 2021 и в марте 2024 года.

Во время последнего визита в марте Петерсен была наблюдателем на голосовании в РФ и публично назвала его "открытым, демократическим и свободным". Это заявление вызвало возмущение среди ее однопартийцев, ведь она не сообщило их о своих поездках и позиции относительно выборов в России.

В результате на этой неделе Ольгу Петерсен исключили из фракции "Альтернативы для Германии" в парламенте Гамбурга. Более того, ультраправые намерены выгнать ее и из самой партии.

Напомним, на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, в четверг, 9 мая, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

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