В Германии дроны шпионят за местами обучения военных ВСУ – это может быть РФ

Над объектами Вооруженных сил Германии (бундесвера – ред.) регулярно замечают подозрительные беспилотники, однако до сих пор ни один из них не был перехвачен.

Об этом пишет BILD.

Государственный секретарь министра обороны ФРГ Нильс Хилмер вынужден был признать это перед членами парламента Германии.

"Пока нам не удалось арестовать ни одного беспилотника, как и их пилотов", — прокомментировал он.

Подозрительные беспилотники замечают над военными полигонами и казармами в Германии еженедельно, армия уже давно знает об этой проблеме.

Так, в октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, в то время руководивший территориальным командованием, сообщил о появлении дронов. Особенно это касалось мест, где бундесвер учит военных Вооруженных сил Украины.

Тогда в срочном порядке Бройер отдал приказ научить военную полицию использовать "глушилку" HP 47, которая может перехватывать сигнал и сажать беспилотник, хотя эффективность HP 47 еще не была достаточно изучена.

"Над военным полигоном Клиц, где бундесвер обучает украинцев на Leo-1 (танки — ред.), регулярно замечают беспилотники. На других базах несколько беспилотников иногда входят в воздушное пространство одновременно. Это четко организовано и указывает на Россию", — рассказал эксперт из вопросов обороны Маркус Фабер.

Бундесвер также предполагает, что за полетами этих дронов стоит Россия, но доказать это нельзя, поскольку еще не удалось уничтожить или посадить ни одного беспилотника.

15 ноября 2023 года бундесвер основал оперативную группу борьбы с незаконными полетами БПЛА. Ее председателем стал бригадный генерал Вольфганг Иордан из командования сухопутных войск. Однако за эти два месяца ощутимых результатов еще нет.

Напомним, по данным ГУР, в Кремле подготовили еще одну масштабную спецоперацию против Украины – о чем идет речь.

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