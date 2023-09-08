В Германии два сотрудника спецслужб на вечеринке изнасиловали коллегу

Подозреваемых отстранили от службы до конца расследования.

В Германии двух сотрудников спецслужб обвинили в изнасиловании коллеги.

Об этом пишет издание Spiegel.

Как отмечается, двое работников Федеральной разведывательной службы ФРГ из города Бад-Айблинг обвинили в том, что они на вечеринке якобы накачали наркотиками свою коллегу и впоследствии изнасиловали ее.

Против подозреваемых уже возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции осмотрели предполагаемое место преступления. По данным издания, следственные органы должны провести масштабное расследование.

Сообщается, что подозреваемые были отстранены от службы до конца расследования.

Напомним, что в Германии мэр города вдохновился Украиной и пошел служить в армию.

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