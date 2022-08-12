В Германии двое мужчин изнасиловали 18-летнюю украинку с интервалом в 10 минут — СМИ

38-летний тунисец и 26-летний нигериец якобы напали на 18-летнюю украинку, когда она возвращалась в свой номер.

В Германии двое мужчин обвиняются в жестоком изнасиловании 18-летней беженцы из Украины.

Об этом сообщает Daily Mail.

Перед судом в немецком Дюссельдорфе предстали двое мужчин, обвиняемых в жестоком изнасиловании украинской беженки с интервалом в несколько минут.

38-летний тунисец Рашид Б. и 26-летний Абдуллахи А. из Нигерии якобы напали на 18-летнюю украинку, когда она возвращалась в свой номер.

Рашид следовал за девушкой в ее комнату, прежде чем силой пробраться через дверь и напасть на нее в ее комнате. Лишь через десять минут после того, как Рашид скрылся, второй вероятный преступник ворвался внутрь и совершил собственный ужасный поступок.

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что хотя изнасилования были совершены в скорейшей последовательности, обвиняемые не были знакомы друг с другом, и нет доказательств совместного плана между ними.

Напомним, что в Киеве будут судить мужчину, который более трех лет насиловал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы.

Читайте также: