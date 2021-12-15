В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата: в чем причина

В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата: в чем причина

Два сотрудника посольства РФ в Берлине должны покинуть страну в течение 7 суток.

В среду, 15 декабря, Федеральное правительство признало двух сотрудников посольства России в Германии "нежелательными лицами".

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление главы МИД страны Анналены Бербок.

По словам министра, об этом было сегодня объявлено послу России Сергею Нечаеву во время беседы в МИД. Два российских дипломата должны покинуть Германию в течение семи дней.

Объявление россиян персонами нон грата произошло в тот же день, когда Высший земельный суд Берлина признал россиянина Вадима "Соколова"-Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Посол России Нечаев уже назвал этот приговор "политически мотивированным" и отметил, что он усложнит и без того "непростые немецко-российские отношения". "Это явно недружественный поступок, который не останется без ответа", — заявил он.

Напомним, ранее в Германии исключили начало эксплуатации российского газопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.

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