В Германии едва не убили женщину-мэра и почему подозревают ее сына: подробности
Женщина получила множественные ножевые ранения в живот и спину.
В немецком городе Хердеке (Северный Рейн-Вестфалия) произошло преступление: новоизбранное мерило Ирис Штальцер нашли с множественными ножевыми ранениями в собственной квартире. Полиция расследует обстоятельства нападения, а врачи борются за жизнь политика.
Об этом пишет BILD .
К моменту нападения в доме находились ее приемные сын (15 лет) и дочь (17 лет), которые и вызвали службу 911.
По прибытии на место происшествия полиция задержала 15-летнего сына политика. Подростка в наручниках усадили в патрульную машину. Следствие объяснило, что это было сделано только для того, чтобы предотвратить укрывательство доказательств.
Задержанный парень сообщил полиции, что на его мать напали несколько мужчин на улице. В настоящее время эта версия рассматривается.
Полиция объявила о серьезном подозрении и приступила к поиску преступников. Ожидается, что расследованием в ближайшее время займется отдел по расследованию убийств.
Пока предыстория преступления остается совершенно неясной. Правоохранительные органы не исключают ни одного мотива, включая вероятный политический. На месте происшествия во вторник днем работали многочисленные экстренные службы. Ирис Штальцер сейчас находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
