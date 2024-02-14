В Германии экс-прокурор развращал своего 8-летнего сына: какое абсурдное оправдание он придумал

Это произошло ночью, а к утру, когда жена предъявила ему обвинения, обвиняемый не помнил об инциденте.

В Германии экс-прокурор признан виновным в сексуальном насилии над своим ребенком. Обвиняемый заявил, что он лунатик и преступление произошло во сне.

Об этом сообщает Bild.

Филипп М., бывший прокурор, ранее вышедший на досрочную пенсию, приговорен к условному сроку на один год и шесть месяцев — четыре месяца уже считаются отбытыми. Согласно обвинительному выводу, М. в конце марта 2019 совершил действия сексуального характера над своим восьмилетним сыном. Это произошло ночью, а к утру, когда жена предъявила ему обвинения, обвиняемый не помнил об инциденте. Его жена подала на развод.

Читайте ведущие новости дня:

М. сдался полиции после того, как стало известно об обвинениях, и утверждал, что не знал о преступлении, ведь он в это время спал.

В качестве свидетеля вызвали женщину, с которой М. имел отношения, будучи студентом 20 лет назад. Она рассказала, что обвиняемый не раз проявлял сексуальную активность среди сна.

Напомним, житель Киевщины систематически насиловал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать интимные фото.

Читайте также: