В Германии хотят депортировать мужчин-беженцев в Украину: подробности

В Германии назревают серьезные изменения в миграционной политике, которые могут напрямую затронуть украинских беженцев. Партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является политическим партнером Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, выступила с инициативой ужесточения правил пребывания иностранцев.

Об этом сообщает Spiegel.

Одним из ключевых пунктов предложения является вопрос пребывания в Германии украинских мужчин призывного возраста. Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн высказал четкую позицию по этой категории беженцев.

По его словам, «пригодные для службы украинские мужчины» должны вернуться в Украину. Немецкие политики считают, что они должны «внести свой вклад в защиту своей страны» вместо того, чтобы оставаться в Европе.

Кроме вопроса мобилизационного ресурса, в ХСС подняли тему финансового обеспечения беженцев. В проекте резолюции содержится требование, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали собственные активы для покрытия расходов на свое пребывание в Германии.

Согласно документу это нововведение должно касаться, в частности, и украинцев, которые въехали в страну после апреля 2025 года и подпадают под действие Закона о помощи искателям убежища.

Масштабные депортации в 2026 году

Документ также касается судьбы беженцев из других стран, включая Сирию. Депутаты ХСС настаивают на том, что гражданская война в Сирии завершилась, и страна находится на этапе восстановления, поэтому основания для защиты большинства сирийцев больше не являются актуальными.

Партия предлагает провести в 2026 году «масштабную депортационную операцию». Планируется организация регулярных рейсов для возвращения мигрантов в страны происхождения, в частности в Сирию и Афганистан. Для тех, кто откажется выезжать добровольно, процедуру депортации требуют начать «как можно быстрее».

Напомним, Германия планирует сократить выплаты беженцам из Украины, прибывшим после 1 апреля 2025 года. Кабинет министров страны должен принять решение, переводить ли этих украинцев на другую систему социальных выплат.