В Германии хотят иметь миллионную армию на случай войны

Немецкая армия нуждается в резервистах на случай войны / © Associated Press

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Для национальной обороны Германии необходимо до 350 000 солдат, а количество резервистов должно быть втрое больше, то есть около миллиона.

Об этом заявил президент Ассоциации резервистов Патрик Сенсбург в комментарии новостному порталу t-online.

"Нам нужна массовая армия, чтобы выжить в возможной войне", - пояснил он.

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Сенсбург ссылается на расчеты НАТО, согласно которым 5000 солдат могут погибать каждый день во время возможной войны на восточном фланге.

«У меня было бы плохое предчувствие как солдата в действующих вооруженных силах, если бы поблизости не было резервистов. Если предположить 5000 смертей и отсутствие резерва, можно подсчитать, за сколько времени упадет фронт», — сказал он.

По его словам, недостаток личного состава является самой большой проблемой немецкой армии, но политики продолжают закрывать на это глаза, потому что боятся вызвать недовольство избирателей.

Сенсбург убежден, что пора открыть населению настоящее положение вещей, сообщив о необходимости обязательной военной службы, чтобы не проиграть вероятную войну.

В последние годы в бундесвере уменьшается количество личного состава, несмотря на увеличение набора. По состоянию на 31 января 2025 г., по данным Министерства обороны, немецкая армия насчитывала 182 857 человек.

Напомним, в Германии начали менять подход к финансированию своей армии и готовности армии к войне.