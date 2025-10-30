В Германии хотят национализировать активы «Роснефти» после санкций США

В Германии хотят национализировать активы «Роснефть» / © Associated Press

В Германии начались обсуждения о возможности национализации местного бизнеса российского нефтяного гиганта «Роснефть», недавно попавшего под санкции США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Министерство финансов США выдало временную лицензию, освобождающую немецкое подразделение «Роснефти» от действия санкций — но только до апреля 2026 года.

Основным сценарием для Берлина остается попытка добиться постоянного освобождения немецкого бизнеса компании от санкций. Впрочем, чиновники также рассматривают и более радикальные варианты, в частности конфискацию активов с последующей продажей иностранным инвесторам.

Речь идет прежде всего о контрольном пакете акций нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, который обеспечивает большинство потребностей Берлина в топливе. Также в собственности «Роснефти» доли в НПЗ MiRo и Bayernoil.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эти активы были переданы в доверительное управление, что дало правительству Германии право контролировать их деятельность. Такое соглашение возобновляется каждые шесть месяцев, однако остается юридически уязвимым — его можно отменить в суде, поскольку оно считается временной мерой.

До сих пор Берлин избегал национализации из-за опасений, что в случае такого шага придется выплачивать компенсации Москве.

Российские медиа оценивают стоимость этих активов в примерно 7 миллиардов долларов, однако, по данным источников Reuters, реальная сумма может быть меньше половины.

РФ уже высказала оговорку, призвав Европу не прибегать к конфискации ее собственности. В ответ Кремль может нанести удар по немецким компаниям, до сих пор имеющим производства и инвестиции в России.

Несмотря на эти риски, среди германских политиков растет поддержка национализации. Депутат парламента ФРГ Михаэль Келлнер призвал правительство к решительным действиям:

Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес «Роснефти» в стране, чтобы иметь уверенность в его будущем», — заявил он.

Келлнер также рассказал, что еще во время пребывания в правительстве поддерживал идею национализации. По его словам, интерес к приобретению этого бизнеса уже выразили Катар и Казахстан — возможное соглашение рассматривается на 2024 год.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против гигантов «Роснефть» и «Лукойл» вызвали панику среди российских олигархов и лихорадку на мировых рынках.

Мы ранее информировали, что в Кремле продолжают говорить, что новые американские санкции ударят по самим США.