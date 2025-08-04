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В Германии хотят отменить выплаты для украинцев: что предложил премьер Баварии
Маркус Зёдер призвал лишить украинских беженцев выплат Bürgergeld, потому что, по его мнению, это снижает мотивацию к трудоустройству.
Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за прекращение выплат социальной помощи Bürgergeld для украинских беженцев, заявив, что это якобы сдерживает их желание работать.
Об этом Зёдер сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает "Европейская правда".
"Необходимо принять меры, чтобы украинцы больше не получали Bürgergeld. Из-за этой помощи многие из них не хотят трудоустроиться, хотя имеют хорошее образование", - заявил он.
Bürgergeld — это государственная социальная выплата для ищущих работу или имеющих недостаточный доход для жизни.
На фоне заявлений Зёдера ZDF приводит статистику: в мае 2025 года уровень занятости среди украинцев в Германии составил 34,9%, и эта цифра постоянно растет.
Напомним, в ЕС начали сворачивать жилищные программы для украинцев. В частности, в Ирландии государство не будет больше финансировать массовое размещение украинцев.