В Германии хотят отменить выплаты для украинцев: что предложил премьер Баварии

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

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Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за прекращение выплат социальной помощи Bürgergeld для украинских беженцев, заявив, что это якобы сдерживает их желание работать.

Об этом Зёдер сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает "Европейская правда".

"Необходимо принять меры, чтобы украинцы больше не получали Bürgergeld. Из-за этой помощи многие из них не хотят трудоустроиться, хотя имеют хорошее образование", - заявил он.

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Bürgergeld — это государственная социальная выплата для ищущих работу или имеющих недостаточный доход для жизни.

На фоне заявлений Зёдера ZDF приводит статистику: в мае 2025 года уровень занятости среди украинцев в Германии составил 34,9%, и эта цифра постоянно растет.

Напомним, в ЕС начали сворачивать жилищные программы для украинцев. В частности, в Ирландии государство не будет больше финансировать массовое размещение украинцев.